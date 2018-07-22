В СК отрицают задержание обвиняемого в пытках заключенного

В Следственном комитете отрицают задержание одного из участников пыток заключенного в ярославской колонии №1.

О том, что сотрудник колонии Максим Яблоков в субботу был "выведен из здания в наручниках", сообщили ранее правозащитники фонда "Общественный вердикт". Официальной информацией о задержании Яблокова они не располагали.

В ярославском управлении Следственного комитета сказали ТАСС, что сообщение о задержании Яблокова не соответствует действительности. В Следственном комитете уточнили, что задержанных по делу не было "по состоянию на 23 часа московского времени" в субботу.

В июне прошлого года в ярославской колонии №1 жестоко избили заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники ведомства изучили видеозаписи избиения, но не выявили нарушений закона. "Новая газета" накануне опубликовала одно из этих видео. Оно было снято на портативный видеорегистратор одного из сотрудников колонии. На записи видно, как несколько человек в форме Федеральной службы исполнения наказаний, сняв с Макарова одежду, по очереди бьют его дубинками и поливают голову водой.

После публикации видео ФСИН возбудила новую проверку, а Следственный комитет по Ярославской области завел уголовное дело.

Правозащитникам фонда "Общественный вердикт" удалось установить имена и фамилии 12 сотрудников колонии, которые, предположительно, участвовали в пытках заключенного. Всего в избиении Макарова принимали участие 18 человек.