СК возбудил дело против госслужащих Литвы по событиям 1991 года

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против сотрудников генпрокуратуры Литвы и ряда литовских судей по статье "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела".

"С 2006 года должностными лицами генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики осуществляется уголовное преследование 60 бывших военнослужащих вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами России, – говорится в заявлении СК, размещенном на официальном сайте ведомства. – Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как события в Вильнюсе (13 января 1991 года. – Прим.) имели место в период вхождения Литвы в состав СССР и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Кроме того, обвинение граждан Российской Федерации объективными доказательствами не подтверждено".



31 августа 2015 года генпрокуратура Литвы передала в суд дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Тогда, после объявления Верховным советом Литовской ССР независимости республики, в Вильнюс были введены части советской армии, которые заняли несколько административных зданий и телецентр. В противовес им на улицы города вышли десятки тысяч сторонников независимости. В результате противостояния погибли 14 человек, более 700 получили ранения. На основании ходатайств прокуратуры Вильнюсский городской суд санкционировал заочный арест россиян, участвовавших в тех событиях.

В январе 2016 года в Вильнюсе началось рассмотрение дела по существу. Из 65 фигурантов дела перед судом предстали лишь двое подозреваемых. Остальных суд обвинил заочно. Среди них – бывший офицер КГБ Михаил Головатов, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии Владимир Усхопчик, второй секретарь бывшей Компартии Литвы Владислав Швед.

19 января 2017 года Вильнюсский суд вызвал на допрос бывшего президента СССР Михаила Горбачева. По данным литовской прокуратуры, именно он в январе 1991-го отдал приказ стрелять по сторонникам независимости. В ответ экс-президент СССР заявил, что не собирается участвовать в судебном процессе "ни в каком варианте".​



