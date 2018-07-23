Суд отклонил апелляцию на арест за акцию Pussy Riot в Лужниках

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение Хамовнического суда о 15-дневном аресте для участников Pussy Riot Вероники Никульшиной и Петра Верзилова за акцию "Милиционер вступает в игру". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляции на аресты четверых участников акции, а позднее в понедельник их будут судить за ношение формы полицейских. Наказание по этой статье предусматривает штраф в полторы тысячи рублей.

15 июля четверо участников Pussy Riot – Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина – выбежали на поле Лужников в полицейской форме во время финального матча чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии. Все активисты получили по 15 суток ареста по статье о "грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований".

Участники Pussy Riot выдвинули девять политических требований: в частности, "освободить Олега Сенцова и других политических заключенных", "не сажать людей в тюрьмы за лайки и репосты", "прекратить массовые аресты на политических митингах" и "отменить 282-ю статью УК РФ" ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").