Суд обязал "Собеседник" опровергнуть статью о женской колонии

Измайловский суд Москвы частично удовлетворил иск нижегородской женской колонии №2 о защите чести и достоинства к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и изданию "Собеседник". Суд признал распространенные в издании сведения о тяжелых условиях труда в колонии и контракте на пошив халатов, заключенном ИК-2 по заниженным ценам, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца. Теперь ответчик обязан опровергнуть их.

Нижегородская колония обратилась в суд из-за статьи "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей скорой?", которая была опубликована в "Собеседнике" 21 августа 2017 года. В ней Мария Алехина рассказала о нарушениях администрацией колонии трудового законодательства - в частности, по словам участницы Pussy Riot, рабочий день осужденных "длится от 8 до 12 часов, при этом людям практически не платят зарплату ".

В ходе заседания истцы заявили, что информация не соответствует действительности, а статья подорвала репутацию учреждения: после ее публикации ИК №2 опустилась в рейтинге исправительных колоний с первого места на третье.

Суд встал на сторону колонии несмотря на то, что на одно из заседаний приехали бывшие заключенные ИК №2, подтверждавшие правдивость слов Алехиной.

"Мы, конечно же, обжалуем это решение - вплоть до обращения в Европейский суд по правам человека", - сказала Алехина после суда.

В августе 2012 года участницы Pussy Riot Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье "хулиганство" за выступление в храме Христа Спасителя в Москве. Часть срока Алехина отбывала в нижегородской исправительной колонии №2.