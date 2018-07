Не только фаду. Артемий Троицкий прислушивается к южноскандинавским мотивам

Хедлайнеры семьдесят девятого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – различные исполнители современной музыки из Португалии. Рок-критик Артемий Троицкий ищет убедительный ответ на вопрос о том, почему страна на западных задворках Европы вдруг оказалась столь культурно популярной.

В первый (и, к сожалению, пока последний) раз я побывал в Португалии лет пятнадцать тому назад. Вернулся оттуда в полном восторге и убеждал друзей: "Забудьте Барселону и Неаполь: Лиссабон и Порту – вот класснейшие места!" Тогда мало кто мне верил, но со временем все изменилось: Португалия стала моднейшей страной, туристы повалили туда валом – за красотой, культурой, едой, морем и музыкой. Больше всего меня удивили сами португальцы: спокойные, сдержанные, рассудительные – ничего общего с соседями, экспансивными и шумными испанцами и итальянцами. Я даже назвал их (про себя) "южными скандинавами". Любопытно, что португальская музыка соотносится с темпераментной средиземноморской точно таким же образом: она медленнее, грустнее, холоднее.

Мирока Парис с композицией "Жоана, Жоанита"

Самый известный и популярный португальский музыкальный стиль – это, конечно, фаду. "Судьба", в переводе на русский язык, "фатум". Эти песни появились в бедных районах Лиссабона более ста лет назад и по настроению относятся к той же категории минорных страданий, что американский блюз, греческая ребетика или даже русский жестокий романс. Поется в них о тяготах жизни, превратностях судьбы, несчастной любви. При этом герой-исполнитель всегда сохраняет гордость и чувство собственного достоинства. В 1980–90-е годы стиль фаду начал потихоньку проникать за пределы Португалии, усилиями певиц Амалии Родригеш и Дульсе Понтеш. Вскоре неизбежно появился и "осовремененный" вариант стиля в интерпретации молодых артисток Маризы и Мисии. Однако мировой звезды фаду, подобной, скажем, португалоязычной Сезарии Эворы с Островов Зеленого Мыса (ее стиль называется "морна"), пока так и не появилось.

Omiri. Песенка Gloria

Первой португальской группой, получившей международное признание, стали Madredeus ("Богоматерь"), отчасти благодаря музыке к фильму Вима Вендерса "Лиссабонская история" (1994). Очень сильный и своеобразный ансамбль, соединивший фаду с элементами классической музыки, джаза и современного рока. Отдельно стоит упомянуть их фантастическую вокалистку Терезу Салгейру. Долгое время музыкальный экспорт из Португалии композициями этой группы и ограничивался, однако в десятые годы, параллельно с туристическим бумом, выросла и узнаваемость португальских артистов, причем в самых разных жанрах.

Лула Пена и ее "Кошмарная история"

Альтернативный рок представляют The Gift, хип-хоп – Buraka Som Systema, клубный диджейский жанр – Руй да Силва, "тяжелый металл" – Moonspell. Не будем забывать и о Салвадоре Собрале, выигравшем в 2017 году конкурс Eurovision с рекордным результатом. И все же, сдается мне, судьба португальской музыки – это фаду! В какие бы "актуальные" дебри ни заносило отдельных артистов, стержнем их творчества всегда будет оставаться фольклор. Об этом, кстати, свидетельствует недавний европейский успех Лулы Пена, Мироки Париш и группы Omiri.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 79):

1. Hey Colossus (UK). Englishman, LP The Guillotine

2. Matt Watts (USA/Belgium). Days Have Come and Gone, LP How Different it was When You were There

3. Emma Ruth Rundle (USA). The Distance, LP The Time Between Us

4. Юрий Морозов (СССР). "Торжествуем мы всегда", LP "Странные ангелы"

5. Miroca Paris (Portugal). Joana Joaninha, LP D'Alma

6. Luis Peixoto ft Fabiola Augusta (Portugal). Repara bem que afinal, LP Assimetrico

7. Omiri (Portugal). Gloria, LP Baile electrico

8. Lula Pena (Portugal). Pesadelo da historia, LP Archivo pittoresco

9. Drugdealer (USA). It's Only Raining Right at Where You're Standing, LP The End of Comedy

10. This Is The Kit (UK). Two Pence Piece, LP Moonshine Freeze

11. The Lucid Dream (UK). The Emptiest Place, LP Compulsion Songs

12. La Mal Coiffee (France). Leona Sias, LP ...Et los leons

13. Aidan Knight (Canada). All Clear, LP Each Other

14. Narajama (Czech Republic). Nebudeš ty muj, LP Concurrere