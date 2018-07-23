Глава МИД Великобритании: договор о Брекзите под угрозой срыва

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил в понедельник, что Лондон может выйти из Евросоюза в следующем году без соглашения о будущих отношениях с Брюсселем. Этом может случиться из-за жесткой линии, принятой участниками переговоров со стороны Евросоюза. Хант заявил журналистам в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом, что "в настоящее время существует реальная опасность того, что соглашения по Брекзиту не получится по определению".

По его словам, это происходит потому, что многие в ЕС думают, что им просто нужно подождать достаточно долго, и Британия, как он выразился, "моргнет". "Этого не произойдет", – подчеркнул Хант.

Между Брюсселем и Лондоном существуют большие разногласия относительно условий новой торговой сделки и по вопросу о том, как регулировать единственную сухопутную границу Соединенного Королевства с ЕС, между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

Значительное число законодателей в партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выступают за полный разрыв с ЕС – так называемый "жесткий" вариант Брекзита, а не "мягкий", предложенный Мэй, в котором содержится призыв к "общему своду правил" "с европейскими странами, которые будут регулировать торговлю". Хант, после своего первого визита с момента своего вступления в должность, заявил: "Германия – не просто один из лучших друзей Великобритании в Европе, а один из наших лучших друзей в мире".