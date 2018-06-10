Бизнесмен, спонсировавший кампанию о Брекзите, не признает связи с Россией

Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, который финансировал одну из главных кампаний по выходу Британии из Евросоюза (Брекзит) – Leave.EU, отверг обвинения о том, что его связи с Россией дальше и глубже, чем он ранее раскрывал. И заявил, что стал жертвой "охоты на ведьм". Бэнкс сказал, что проинформирует комитет британского парламента во вторник о своих связях с разными странами во время кампании референдума.

"Это были не только россияне: мы встречались с представителями всех стран, мы также проинформировали Государственный департамент в Вашингтоне, мы встретились со старшими должностными лицами посольства США в Лондоне", – сказал он в интервью Reuters. "Итак, если мы русские шпионы, то мы тоже должны быть и американскими шпионами", – заявил Бэнкс.

В Sunday Times со ссылкой на письма, полученные от журналиста, работавшего с Бэнксом, говорилось, что Бэнкс и его помощник Энди Вигмор неоднократно обращались к российским должностным лицам как до, так и после кампании референдума.

Sunday Times сообщала, что связь между организаторами кампании за выход Британии из Евросоюза Leave.EU и российскими должностными лицами серьезнее, чем казалось ранее, о чем свидетельствует переписка, ставшая достоянием гласности в воскресенье. В ходе продолжающегося парламентского расследования становится ясно, что эффект так называемых "фейковых новостей" повлиял на исход голосования по выходу Британии из ЕС, сообщают британские СМИ.

В электронном письме, опубликованном Sunday Times и цитируемом Observer, воскресной газетой Guardian, приводятся примеры того, что руководители Leave.EU провели несколько встреч с российскими чиновниками накануне референдума, в ходе которого 52 процента проголосовали за то, чтобы Британия покинула Европейский союз. Электронные письма Аррона Бэнкса, основного спонсора кампании Leave.EU, и его помощника Энди Вигмора, показывают, что они "неоднократно обращались к российским официальным лицам, чтобы обсудить возможности для бизнеса и вопросы, представляющие взаимный интерес", сообщает Sunday Times.

Газета сообщила, что Бэнкс и Вигмор были представлены Александру Яковенко, российскому послу в Лондоне, а также Александру Удоду, "подозреваемому российскому разведчику, который был выслан из Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери". "Яковенко предложил бизнес-сделку, которая бы предусматривала, что Бэнкс и Вигмор участвовали в консолидации в одну компанию из шести российских золотодобывающих компаний", – говорится в публикации.

Сторонники Брекзита заявляют, что те, кто стремится оставить Британию в Европе, пытаются скомпрометировать результаты референдума путем обвинений о вмешательстве России и требуют нового голосования и пересмотра решения о выходе Лондона из ЕС. Россия неоднократно отвергала свое участие в попытках повлиять на Брекзит.