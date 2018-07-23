Сенатор Грэм: "Нужны новые санкции, потому что Путин не понимает"

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио призвали разработать новые санкции против России до того, как президент США Дональд Трамп проведет повторную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Кроме этого, Рубио предложил узаконить санкции за вмешательство в американские выборы.



Линдси Грэм заявил, что новые санкции должны быть "суровыми, потому что Путин не понимает".

"Нужны санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним", – сказал сенатор, выступая на канале CBS.



В свою очередь, Марко Рубио, совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, разработал законопроект DETER, предусматривающий введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы.



"На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем", – заявил он, выступая на канале CNN.​

13 июля группа спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием вмешательства в выборы президента США 2016 года, предъявила обвинение 12 офицерам главного управления Генштаба вооруженных сил России.​

17 июля спикер палаты представителей США Пол Райан заявил, что согласен с выводами группы и готов рассмотреть проекты дополнительных санкций против России.

Победивший на выборах Дональд Трамп то соглашается с выводами американской разведки, то называет обвинения "большим надувательством".



