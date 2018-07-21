Трамп: "ваш любимый президент не совершил ничего дурного"

Дональд Трамп обвинил своего бывшего юриста Майкла Коэна в возможном нарушении закона. "Немыслимо, что правительство вламывается в офис адвоката … Еще более немыслимо, что адвокат записывает разговоры с клиентом", – заявил президент США в Твиттере. Он предположил, что действия Коэна являются незаконными. "Хорошая новость заключается в том, что ваш любимый президент не совершил ничего дурного", – добавил Трамп.

Ранее стало известно, что Коэн тайно записывал разговоры с Трампом. Одна из таких записей была найдена у юриста при обыске в его офисе в апреле этого года. На ней будущий президент США обсуждает с Коэном вопрос выплаты денег бывшей модели Playboy Карен Макдугал – она заявляла о романе с Дональдом Трампом. Запись была сделана в сентябре 2016 года – за два месяца до президентских выборов. Вчера о ней сообщила газета The New York Times.

По данным издания, запись может заинтересовать Минюст США, поскольку деньги за молчание модели Playboy могли быть выплачены из бюджета на предвыборную кампанию, что является нарушением закона. Рудольф Джулиани, нынешний адвокат Трампа утверждает, что закон не был нарушен, поскольку Макдугал в итоге не получила никаких денег. Ранее адвокаты Трампа также отрицали нарушения закона при выплатах за молчание порноактрисе Стефани Клиффорд.