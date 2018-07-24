Критики Трампа из администрации Обамы могут лишиться допуска

Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник лишить допуска к гостайне ряд своих видных критиков из числа близких помощников Барака Обамы.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, под санкции могут попасть, среди прочих, Джон Бреннан, возглавлявший при Обаме Центральное разведывательное управление, помощник по национальной безопасности Сюзан Райс и директор Национальной разведки Джеймс Клэппер. Все они, как считает Трамп, “политизировали, а в некоторых случаях и коммерциализировали свою работу в госаппарате и допуск к гостайне“.

Уволенные Трампом директор ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб уже лишены допуска. Другой кандидат в проскрипционный список, бывший глава Агентства национальной безопасности Майкл Хейден завляет, что “ему в профессиональной деятельности политкомментатора допуск не нужен“.

Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в личной преданности ему руководства американских спецслужб.

Сохранение допуска за официальными лицами, покинувшими госслужбу, – стандартная практика в США. Она позволяет ветеранам консультировать действующих должностных лиц, а также работать в режимных организациях в частном секторе. На сегодняшний день более четырех миллионов американцев имеют допуск, из них почти полтора миллиона – по самой высокой, первой форме. Однако, как отмечают сторонники Трампа, сохранение официальными лицами, покинувшими госслужбу, политического нейтралитета, тоже есть стандартная практика в США, нарушенная в случае с действующим президентом.

Помощники Обамы вправе обжаловать решение Трампа в судебном порядке, но в вопросах, связанных с национальной безопасностью, суды, как правило, встают на сторону исполнительной власти.