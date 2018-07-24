Спасение "Белых касок". Андрей Остальский - о "луче надежды"

Среди беспросветно черного – вдруг хоть немного светлого. В сплошном потоке негативных новостей – вдруг хоть что-то положительное, повышающее настроение: израильтяне спасли от расправы и почти верной гибели более 400 сирийцев. Не бойцов, принадлежащих к какой-нибудь из воюющих группировок, а безоружных волонтеров службы спасения (так называемых "Белых касок") и членов их семей. В своем твиттере министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал произошедшее "лучом надежды", видимо, имея в виду в целом беспросветную ближневосточную ситуацию.

Но мне кажется, что это событие можно понимать и шире. Как свидетельство того, что "условный Запад" все еще существует и даже способен действовать солидарно. Несмотря на все "торговые войны", на всю резкую риторику, на Брекзит, на очевидный кризис отношений в НАТО и Евросоюзе. Значит, Кремлю и другим врагам атлантического единства не удалось пока до конца подорвать его.

Инициатива операции по спасению "Белых касок" с помощью израильских военных принадлежала Канаде, в частности, министру иностранных дел этой страны Христе Фриланд (кстати, русистке по образованию, выпускнице Гарвардского университета). Фриланд без колебаний поддержали в Вашингтоне, несмотря на громогласную ссору президента США с канадским премьер-министром. Затем Лондон и Париж тоже присоединились к проекту, и они все вместе обратились к израильскому правительству с просьбой осуществить небывалую, беспрецедентную гуманитарную акцию.

Беспрецедентна она прежде всего потому, что израильская армия пришла на помощь суннитам, гражданам враждебной страны, которых вряд ли можно заподозрить в симпатиях к еврейскому государству. Это, кстати, произошло на фоне потепления в отношении некоторых арабских (суннитских) стран к Израилю. Буквально на днях обозревательница саудовской правительственной газеты "Аль-Йаум" выступила с призывом к арабским странам как можно скорее установить мир и дружеские отношения со своим извечным врагом. Не ставя под сомнение чистоту намерений журналиста, смею предположить, что власти не из чистого гуманизма и миролюбия стали позволять подобные публикации, а потому, что резко обострились отношения Саудовской Аравии и некоторых других арабских государств региона с Ираном. Конечно, любая разрядка напряженности в арабо-израильском конфликте – явление позитивное.

Тем не менее, объявляя об эвакуации "Белых касок", и премьер-министр Нетаньяху, и представители армии обороны Израиля подчеркивали: это отдельный случай, который не следует считать прецедентом, их страна остается верна объявленному принципу невмешательства в сирийскую гражданскую войну. Но и роль "Белых касок" тоже уникальна, это редкое явление.

В наше равнодушное время вообще кажется удивительным, когда находятся люди, готовые не корысти ради, а лишь из сострадания ежедневно рисковать своими жизнями, чтобы спасать жизни других. "Белые каски" вытаскивали людей из-под развалин домов после бомбардировок российской и асадовской авиации. Среди волонтеров –высокий процент смертности и травматизма, знаменитые белые шлемы, давшие название этой организации, спасали далеко не всегда. Но на место погибших и раненых вставали новые добровольцы. По данным ООН, на их счету более 100 тысяч спасенных жизней, в том числе десятки тысяч детей. Недаром "Белые каски" выдвигали на Нобелевскую премию мира, недаром про них снимали документальные фильмы.

Есть лишь отдельные лучики надежды в темном царстве

Большие средства и силы были брошены Дамаском и российской пропагандой на дискредитацию "Белых касок". Это обычная практика из учебников психологической войны, задача такова: подорвать доверие к источнику негативной информации. Ведь волонтеры регулярно становились свидетелями военных преступлений, в том числе применения химического оружия против мирного населения. В результате скоординированных действий российской авиации и проиранских формирований последний оплот светской оппозиции режиму Башара Асада на юго-западе Сирии пал. В эти районы вошли правительственные силы. Части бойцов с женщинами и детьми позволили уехать на север, в провинцию Идлиб, хотя понятно, что ее очередь тоже скоро придет и там до них доберутся российские бомбы и головорезы "Хезболлы". Над "Белыми касками" нависла угроза расправы. Около 800 человек оказались в ловушке между наступающими правительственными войсками и израильской границей.

Западные правительства договорились с израильтянами: те провезут через Голанские высоты (присоединенные к Израилю после войны 1967 года и официально аннексированные в 1981-м) около 800 человек, переправив их затем в Иорданию. "Белые каски" и члены их семей должны были добраться, в основном пешком, до двух сборных пунктов. В назначенный час израильтяне открыли проходы через границу. К утру воскресенья выяснилось, что в общей сложности в Израиль (а оттуда в Иорданию) из Сирии перешли 422 человека, примерно только половина из тех, кого ожидали. По сведениям CNN, около 300 человек не смогли добраться до пунктов перехода границы из-за продолжающихся боев между правительственными войсками и группировками, примкнувшими к не до конца разгромленному "Исламскому государству".

Судьба недошедших вызывает, конечно, большую тревогу. Их представитель Абу Муханад призвал западные государства не бросать оставшихся в Сирии волонтеров на произвол судьбы. "Мы просим вас о помощи. Спасите наши жизни!" – цитирует Абу Муханада CNN. Правительство Сирии осудило эвакуацию "Белых касок", объявив спасателей "террористами", а операцию по их спасению "преступной". "Наше главное преступление состоит в том, что мы спасали жизни", – сказал Абу Муханад. Он объяснил, что вооруженным группировкам легче проводить переговоры с властями, ведь у них есть оружие, а волонтеры безоружны. Мало того, их теперь объявили еще и "сионистскими агентами", из-за роли, которую играет Израиль в их спасении.

Может быть, застрявшим на пути к Голанским высотам все-таки как-нибудь удастся бежать из ада, уготованного в Сирии не только активистам гражданской обороны и спасателям, но и всем суннитам. По сведениям западных журналистов, практически все отвоеванные с помощью России и Ирана сирийские города сильно разрушены, суннитское население бежало; похоже, это вполне устраивает власть. Принадлежавшие суннитам кварталы отданы победителям – алавитам, шиитам и христианам, поддерживающим Асада, а беженцам возвращаться некуда. Это больше половины населения Сирии – 6,5 миллиона человек внутри страны и еще примерно шесть миллионов за ее пределами. Оставшиеся без крова над головой беженцы – на 90 процентов сунниты, и места на родине им больше нет.

Не все в Израиле довольны тем, что правительство выполнило просьбу западных правительств и согласилось спасти добровольцев сирийской службы спасения. Среди комментариев читателей газеты "Гаарец" я видел высказывания типа: "Еще не хватало, чтобы мы помогали головорезам!" Противоречивую реакцию вызвала операция по спасению "Белых касок" и в Британии, которая выразила готовность предоставить некоторым из них убежище. В стране создается новая праворадикальная ксенофобская партия, похоже, при поддержке недавно приезжавшего в Лондон бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона. Так что прав, конечно, Джереми Хант: есть лишь отдельные лучики надежды в темном царстве. Он даже употребил английский неопределенный артикль a перед словом ray. Что означает в данном случае: один-единственный лучик, не больше.

Андрей Остальский – лондонский политический комментатор

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