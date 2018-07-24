В Париже покончила с собой активистка Femen Оксана Шачко

Активистка украинского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Эту информацию распространил Telegram-канал Paris Burns, а позднее в беседе с украинской службой Би-би-си ее подтвердила соратница покойной Александра Шевченко. Она рассказала журналистам, что тело Шачко, которую в последний раз видели живой в минувшую пятницу, нашли в понедельник в ее парижской квартире.

По словам Шевченко, активистка оставила записку с надписью "Вы все – фейк".

Что конкретно стало причиной самоубийства Оксаны Шачко, пока не сообщается. На канале Paris Burns написали, что активистка уже пыталась покончить с собой.

Движение Femen, действующее с 2008 года, известно своими акциями в защиту прав женщин и против их сексуальной эксплуатации, как на территории Украины, так и в других странах. Активистки, как правило, проводят пикеты и перформансы с обнаженной грудью.