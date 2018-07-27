Пароход и человек. Сергей Лойко – о певце Слипаке и боксере Усике

Продолжается удивительная дискуссия в украинском обществе на тему, герой ли боксер Александр Усик, поскольку он победил российского спортсмена Мурата Гассиева, или коллаборационист, поскольку согласился провести бой в Москве, а после боя намеревается отдыхать в родном для себя Крыму. Властитель дум Аркадий Бабченко не остался в стороне. Похвалив через губу Усика за победу, Бабченко тут же не преминул попенять абсолютному чемпиону мира аж по четырем версиям: вот другой талант, певец французской оперной сцены Василь Слипак, пошел добровольцем на войну и погиб под Луганском как герой, в отличие от Усика, который на войну не пошел, а отправился боксировать в Мордор. "Да, флаг Украины в Мордоре, – пишет популярный фельетонист (как он сам себя называет) Бабченко. – Да, трудное решение. Да, победил. Да, иначе пришлось бы отказаться от всех регалий. Да, действительно, великий боксер. Но улицы будут называть именем Василя Слипака".

На ум мне сразу приходят чугунные строки Маяковского: "Чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и другие добрые дела".

Посыл в общем понятен: иди, Усик, на войну, погибни там, чтобы улицу в Житомире назвали улицей Усика, а то так ведь не назовут, сколько ни прославляй Украину на ринге, тем более пока идет война.

Посыл этот находит отклик. Мол, чего с ней, с элитой, церемониться? Пусть воюют и погибают, а бабы нарожают новых. С этим в обсуждении под постом про Усика и Слипака соглашается некая Мария Голубева: "Нам достаточно всяких певцов, музыкантов, спортсменов, не то время, чтобы музицировать. Весь Мир на острие ножа, каждый обязан стать гражданином кем бы он ни был". Знакомый мотивчик, правда? Перекликается с "Собачьим сердцем" киевлянина Михаила Булгакова, не так ли?

Дальше больше. Швондеровщина начинает, как прорыв канализации, сочиться изо всех дыр. Вот что пишет далее про элиту некто Александр Гриценко под тем же постом: "Главное – место настоящей элиты впереди, на баррикадах, именно она первая идет в бой, первая умирает, тем самым вдохновляет нацию идти за ней и побеждать". Как тут не вспомнить профессора Преображенского, который грозится уехать в Париж и заканчивает гневную тираду словами: "Пускай Швондер оперирует!"

Таких, как Василь Слипак, в Украине – один на миллион. Таких, как Александр Усик, – один на сорок миллионов. Кто теперь будет за Слипака петь в парижской опере? Швондер? Швондер, что ли, вместо Усика будет защищать честь родины на ринге, прийди Усику в голову пойти на войну, как хотелось бы этим швондерам? Если бы Тарас Шевченко был сегодня жив, швондеры и его послали бы "умирать на баррикады"? А почему нет? На хрен такая элита, если она не воюет?

Вы можете хоть сто улиц назвать именем Слипака, но это не вернет его к жизни

Слипак же пошел на фронт и погиб, как герой. Но родине не нужны такие смерти. Родину есть кому защищать. Ей Слипак нужен живым, потому что заменить его некем! Его беречь нужно было, чтобы не лить крокодиловы слезы по мертвому певцу сегодня. Потому что таким образом гибнет генофонд нации. Потому что швондеры ничего толком делать не умеют, но зато громче всех орут. Пусть Гриценко поправит меня, если ошибаюсь, но ведь сам он на фронте не был, однако громогласно требует от элиты немедленно пойти туда и умереть, чтобы подать ему пример!

Да, весь этот советский мифологический героизм в свое время нужен был – только не родине, а Сталину, чтобы было легче посылать людей на убой. Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Николай Гастелло и тысячи других героев из учебников и из сегодняшних названий улиц и площадей погибли, потому что Сталину на их примере нужно было превратить оставшееся население в пушечное мясо, что он и сделал. Войну выигрывает народ, а не герои древнегреческих мифов. Но именно генофонд нации делает нацию народом. Швондеров превратить в народ нельзя. Поэтому было бы правильней, чтобы Слипак сплачивал нацию в театре, а Усик – на ринге, а не на поле боя, а Гриценко сидел бы в окопе, а не в facebook.

Вы можете хоть сто улиц назвать именем Слипака, но это не вернет его к жизни. Он погиб, потому что вы, пан Гриценко, не пошли на войну, а отсиделись дома. А Василь пошел. И никто его не остановил. Это был его выбор. И он погиб. Вы сейчас пишете, что его смерть должна "вдохновлять нацию идти за ней (за мертвой элитой) и побеждать". Вот умер Василь, но что-то вы, пан Гриценко, как-то не особо вдохновились и на фронт не пошли, хоть и призываете элиту за вас умирать в бою! Пойдите хотя бы на сцену тогда, спойте за Василя. Но швондеры не умеют петь.

Аркадий-то не дурак, он, в отличие от вас, понимает, что нельзя так разбрасываться элитой, к которой небезосновательно относит и себя, и потому так себя бережет. Если вы сами не понимаете, что говорите, то хоть спросите у того же Бабченко. Он вам на картофелинах и свиной крови объяснит, где должен быть командир...

Сергей Лойко – журналист и писатель

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