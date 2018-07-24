Конгресс США продлил запрет на сотрудничество Пентагона с Россией

Конгресс США продлил запрет на сотрудничество Пентагона с Министерством обороны России. Об этом говорится в докладе об оборонном бюджете на следующий финансовый год. В США он начинается 1 октября. Проект бюджета согласовали обе палаты Конгресса.

Документ, в частности, рекомендует запретить финансирование военного сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Исключение составят определенные распоряжения министра обороны США. В докладе содержится рекомендация продлить в 2019 финансовом году помощь Украине, включая 250 миллионов долларов на летальное вооружение.

Составители документа также отмечают, что Россия нарушила договоры о контроле над вооружениями, модернизировала ядерный потенциал и провела испытания средств противокосмической обороны.

18 июля агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время возможно возобновление контактов между министрами обороны США и России. Источники агентства сообщают, что Джеймс Мэттис, жестко критиковавший Россию, не против переговоров с Сергеем Шойгу. Министры обороны двух стран не встречались и не беседовали по телефону с 2015 года. Позднее глава Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил, что американские военные не нуждаются в расширении сотрудничества с российскими коллегами за пределами имеющегося формата.

