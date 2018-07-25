Трамп заявил о готовности прекратить "торговую войну" с ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности прекратить так называемую торговую войну с Евросоюзом. Для этого он предложил и США, и ЕС отменить "все тарифы, барьеры и субсидии". "Это будет знаменовать наступление свободного рынка и справедливой торговли", – написал Трамп в твиттере. Он отметил, что Вашингтон уже готов выполнить свою часть сделки.

В среду торговые отношения между США и Евросоюзом будут обсуждаться в Вашингтоне. Для этого туда прибыли глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и представитель ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Трамп ранее заявлял, что эта встреча "должна была произойти несколько лет назад". Он также утверждал, что ЕС "многие годы" вел "нечестную торговлю".

США в марте этого года ввели дополнительные пошлин на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. ЕС в ответ ввел штрафные пошлины на товары из США – изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. В Евросоюзе при этом заявляли о готовности к решению торгового конфликта, поскольку он угрожает всей мировой экономике.