Президент США Трамп выражает глубокое беспокойство по поводу ожидаемых попыток России повлиять на итоги ноябрьских выборов в Конгресс. При этом, согласно замечанию, оставленному во вторник в Твиттере, "Россия будет помогать не республиканцам, а демократам". Причина этого в том, что "ни один президент не проводил столь жесткой политики в отношении России, как я", – добавил Трамп, не представив конкретных разъяснений.

Эта фраза стала в последнее время главным аргументом Трампа против критиков, упрекающих его в нежелании публично осудить Россию за предполагаемые кибератаки на объекты инфраструктуры Америки, ее избирательную систему и ее союзников.

Трамп часто приводит в пример санкции, которые он ввел против российских олигархов, или выдворение из страны десятков российских дипломатов в ответ на химатаки в Англии, но опускает, что лично был против всех этих мер и пошел на них только перед лицом непреодолимой оппозиции Конгресса его желаниям. Трамп, в частности, поблагодарил Путина за изгнание из России большого числа американских дипломатов, поскольку это приведет к "большой экономии средств американских налогоплательщиков".

Дональд Трамп, как правило, комплиментарно отзывается о России и в отличие от большинства специалистов уверен, что партнерство с ней принесет США большую пользу. Он также крайне неохотно признал выводы американского разведсообщества, что Россия вмешивалась в последние президентские выборы.