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Около 40 человек погибли при взрыве террориста-смертника в Сирии

Сирия (иллюстративное фото)

Около 40 человек погибли и еще столько же были ранены при взрывах в сирийском городе Эс-Сувейда и близлежащих селах. Об этом со ссылкой на государственные СМИ Сирии сообщает Reuters.

Взрывы совершили террористы-смертники. Одно из нападений произошло у городского рынка. За организацией атаки, предположительно, стоит террористическая группировка "Исламское государство".

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