Около 40 человек погибли при взрыве террориста-смертника в Сирии

Около 40 человек погибли и еще столько же были ранены при взрывах в сирийском городе Эс-Сувейда и близлежащих селах. Об этом со ссылкой на государственные СМИ Сирии сообщает Reuters.

Взрывы совершили террористы-смертники. Одно из нападений произошло у городского рынка. За организацией атаки, предположительно, стоит террористическая группировка "Исламское государство".