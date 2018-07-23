Ближний Восток: тревожное ожидание

Ситуацию в Сирии обсуждают Александр Шумилин, Владимир Исаев, Фуад Аббасов, Махмуд Аль-Хамза

Часть сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии, сообщает агентство ФРАНС-ПРЕСС со ссылкой на источник в канадском правительстве. Сейчас эта группа находится на сирийской территории и удастся ли спасателям провести повторную эвакуацию, пока неясно.

Сотрудники "Белых касок" должны были покинуть районы, которые переходят под контроль сирийских правительственных войск. Армия Башара Асада занимает территории у границы с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Бойцы вооруженной оппозиции или складывают оружие, или, по договоренности, выезжают на север Сирии.

"Белые каски" – организация гражданской обороны, действующая в контролируемых вооруженной оппозицией районах Сирии. Их финансируют ряд стран Запада и НКО. Сотрудники "Белых касок" помогают мирным жителям, дома которых становятся целями бомбардировок и артиллерийских ударов. Они также собирают свидетельства о жертвах среди мирного населения. Официальный Дамаск и Россия утверждают, что "Белые каски" сотрудничают с террористами, и обвиняют их во лжи.

Ситуацию в Сирии обсуждают востоковед, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Александр Шумилин, профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев, турецкий журналист Фуад Аббасов, представитель сирийской оппозиции Махмуд Аль-Хамза

Ведущий - Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05