Участнику "забастовки избирателей" продлили арест на 6 месяцев

Тверской районный суд Москвы продлил до 12 января 2019 года арест Константина Салтыкова, обвиняемого в "применение насилия в отношении представителя власти" на акции сторонников Навального "Забастовка избирателей", которая состоялась 28 января.

Заседание суда прошло без Салтыкова – его не привезли из СИЗО и не обеспечили его участие по видеосвязи. Судья Криворучко объяснил это тем, что в изоляторе, где находится обвиняемый, объявили карантин из-за эпидемии кори до 7 августа.

Также в зал суда не пустили большую часть пришедших поддержать обвиняемого.

Константина Салтыкова задержали 28 января. По версии следствия, во время акции "Забастовка избирателей" он схватил сотрудника полиции за форму, ударил его по бедру и оторвал карман. Затем он якобы ударил другого полицейского кулаком в лицо и не менее двух раз по спине.

Этими действиями, как считает следствие, Салтыков причинил полицейским "моральный вред, физическую боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков".

4 июля один из пострадавших сотрудников полиции, Александр Махонин, подал иск к арестованному с требованием возместить ему 50 тысяч рублей за все те же "моральный вред, физическую боль и телесные повреждения".