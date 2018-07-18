Глава Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный выложил в своем блоге заключение о приостановлении регистрации "Партии будущего", лидером которой он является.

Согласно документу за подписью директора департамента по делам некоммерческих организаций Владимира Титова, "по результатам рассмотрения предоставленных партией документов установлено, что положения устава партии противоречат требованиям федерального закона о политических партиях". Далее перечисляются восемь пунктов, по которым, по мнению департамента, закон нарушен.

В частности, уставом "Партии будущего" предусмотрено, что членство в ней прекращается с момента вступления лица в другую политическую партию, в то время как по закону "гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политической партии". Алексей Навальный заявил, что "все противоречия строятся на надуманных конструкциях" и "тут даже не юрист найдёт, над чем посмеяться". Тем не менее, по словам политика, все нарушения будут устранены в положенный срок.

Регистрация "Партии будущего" приостановлена на три месяца – до 10 октября 2018 года. Если до этого дня нарушения не будут устранены, ей окончательно откажут в регистрации.

Алексей Навальный уже в седьмой раз пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.