Соратнику Навального предъявили новое обвинение в день освобождения

К координатору штаба Навального в Санкт-Петербурге Денису Михайлову, арестованному на 25 суток за участие в акции "Он нам не царь", пришли в спецприемник с протоколом по той же акции, сообщил ведущий программы "Навальный Live" Руслан Шаведдинов. Информацию подтвердил и глава федерального штаба Леонид Волков.

"Наш питерский координатор Денис Михайлов должен выходить сегодня в 17:30 после 25 суток ареста за акцию "Он нам не царь", – написал Шаведдинов в Твиттере. – Сегодня к нему пришли в спецприемник с протоколом по этой же акции, теперь за организацию. Ему грозит еще до 30 суток ареста".

Дениса Михайлова задержали 4 июня спустя почти месяц после акции против четвертого президентского срока Владимира Путина, которая прошла в Петербурге 5 мая, и отвезли в отдел полиции. Его обвинили в "повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия". На следующий день Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Михайлова на 25 суток.

Акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками, прошли в 27 российских городах. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек. На трех из них заведены уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Применение насилия к сотруднику полиции".