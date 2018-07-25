Число жертв терактов в Сирии возросло до 96, ещё почти 200 – ранены

Число погибших при нападениях в Сирии возросло до 96, ещё 176 – ранены, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявления местных властей. Правозащитники из Сирийского центра мониторинга прав человека утверждают, что жертв терактов больше 150-ти.

Скоординированные взрывы в провинции Сувейда на юге Сирии произошли в среду. Один смертник привёл в действие бомбу на оживлённом рынке, другой устроил самоподрыв в соседнем районе.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Нападения стали самыми смертоносными в Сирии за последние месяцы.