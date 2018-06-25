Бросившийся под танк. Обмен Сенцова как ускользающий шанс для Кремля

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже сорок третий день и не намерен останавливаться до самой смерти или выполнения его требований - освобождения всех украинских политических заключенных в России и Крыму. В ответ на просьбу Европейского суда по правам человека прекратить голодовку, Сенцов ответил через адвоката отказом, а также передал "большой привет", намекая на то, что его коммуницированная жалоба больше двух лет находится без движения, несмотря на приоритетный характер, о котором заявляли в ЕСПЧ. Украинская сторона заявляет, что делает все возможное для освобождения Сенцова и других заключенных, но на каждое заявление официального Киева следует уклончивый ответ Москвы. Политический пинг-понг продолжается уже больше месяца. Во время последнего посещения адвокатом Дмитрием Динзе колонии "Белый медведь" в поселке Лабытнанги, где отбывает наказание Сенцов, режиссер старался не вставать с кровати, чтобы сберечь силы.

Президент Украины Петр Порошенко уже дважды звонил Владимиру Путину после начала голодовки Сенцовым. В обоих случаях речь шла об освобождении украинцев из российских тюрем, но никакого явного результата общение президентов не принесло. Переговорный процесс традиционно проходит в закрытом режиме, и до наблюдателей доходит лишь общая информация, которая подтверждает только то, что он ведется. Наверняка можно только предполагать, что из нескольких вариантов возвращения Сенцова и других заключенных на Родину был выбран обмен с помилованием фигурантов с обеих сторон. Стороны сейчас, фактически, занимаются обсуждением цены.

В истории украинских политзаключенных в России, начиная с 2014 года, было пять громких освобождений. 25 мая 2016 года в Киев на президентском самолете прибыла Надежда Савченко, осужденная до этого на 22 года лишения свободы по обвинению в убийстве российских журналистов, погибших во время боевых действий на Донбассе, Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В ответ в тот же день были помилованы россияне Александр Александров и Евгений Ерофеев, воевавшие на Донбассе против украинских вооруженных сил и попавшие в плен. К тому времени они тоже были осуждены.

Меньше чем через месяц, 14 июня, Россия вернула в Украину 74-летнего Игоря Солошенко, осужденного по обвинению в шпионаже, и Геннадия Афанасьева, фигуранта дела Сенцова, также как и режиссер, осужденного по обвинению в подготовке терактов в Крыму. У Солошенко было онкологическое заболевание, у Афанасьева подозрение на заражение крови. Адвокат Николай Полозов тогда заявил: "Надо понимать, что Путин освободил тяжело больных Солошенко и Афанасьева не из соображений гуманности, а что бы они случайно не умерли в российской тюрьме, со всеми политическими издержками в этом случае". Тем не менее, в ответ Украина в тот же день освободила судимых по обвинению в сепаратизме одесских журналистов Виталия Диденко и Елену Глищинскую, причем у последней приговор суда не вступил к тому моменту в силу. Солошенко умер 4 апреля 2018 года, Афанасьев до сих пор вынужден переодически проходить курс лечения.

Наконец 25 октября 2017 года рейсом через Анапу в Анкару из Крыма были отправлены зампреды запрещенного в России меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Чийгоз был осужден Верховным судом Крыма на восемь лет лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков, - так квалифицировал суд столкновения между крымскотатарскими и пророссийскими активистами у Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Несколько тысяч крымских татар и украинских активистов не дали тогда провести сессию парламента, во время которой должны были быть приняты решения, которые позволили бы легитимизировать последующую аннексию. Крым это тогда не спасло, - в ту же ночь здание правительства и Рады были захвачены российскими войсками, а на скамье подсудимых оказались только крымские татары во главе с Чийгозом. В сентябре 2017 года к двум годам колонии-поселения приговорили Ильми Умерова, обвиняемого в призывах к сепаратизму за интервью телеканалу ATR, где он настаивал на украинской принадлежности полуострова. Через месяц его вместе с Чийгозом вывезли в Анкару, и на следующий день - в Киев. Оба были помилованы Владимиром Путиным, однако президентские указы засекречены до сих пор, адвокаты пытались добиваться их раскрытия через суд, но неудачно. Чтобы помилование могло состояться, Чийгоз и Умеров отозвали уже поданные апелляционные жалобы с формулировкой о недоверии российскому правосудию. Формально, освобождения двух авторитетных представителей меджлиса, добился президент Турции Реджеп Эрдоган по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева. "Мы сейчас пытаемся принять любые меры в отношении наших братьев – крымских татар, которые находятся в заключении, и я думаю, что со временем мы получим результат этих усилий", - заявил он во время посещения Киева за две недели до освобождения. Позже стало известно, что освобождение все же было обменом, хотя и без участия украинской стороны: по данным телеканала Habertürk, Турция передала России Александра Смирнова и Юрия Анисимова, которые обвинялись в убийствах чеченских диссидентов, в том числе полевого командира Вахида Эдельгириева. Суд над Смирновым и Анисимовым к тому времени еще не был завершен, в постановлении правительства их освобождение характеризовалось, как "отвечающее национальным интересам страны". Еще одним возможным результатом обмена стал итог голосования на президентских выборах в Турции в иле Эскишехир, где компактно проживают крымские татары. В 2014 году провинция проголосовала за кандидата объединенной оппозиции Экмеледдина Ихсаноглу, но через четыре года уже за Эрдогана.

Обмен заключенными, удачно применяемый для их освобождения, может произойти и в случае с Сенцовым. Первый зампред Верховной Рады Ирина Геращенко, публично курирующая переговорный процесс по освобождению политзаключенных, заявила 23 июня, что Украина "и через Минскую группу и через другие дипломатические каналы" передала России список из 23 заключенных, освобождения которых ожидает в обмен на арестованных россиян. Сенцов, начиная голодовку, требовал освобождения вообще всех украинских политзаключенных, включая крымчан. Всего их на данный момент более семидесяти человек. Среди них абсолютное большинство - крымчане, в том числе 28 мусульман, обвиняемых в участии в запрещенной в России исламской партии Хизб ут-Тахрир. В "списке Сенцова" фигуранты его дела Алексей Чирний и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в участии в Первой чеченской войне Стас Клых и Николай Карпюк и другие.

Московский режиссер Таисия Круговых призвала коллег Сенцова снять по короткому двухминутному фильму про каждого из них, проект называется "Список Сенцова" по аналогии, как объяснила Круговых, со списком Шиндлера. В ответ Сенцов написал письмо с благодарностью за поддержку. "Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете. За то, что не молчите. Не бояться - это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость", - написал режиссер.

Список заключенных, в освобождении которых заинтересована Россия, неизвестен. Впервые 14 фамилий, якобы интересных для Москвы, прозвучали в январе 2017 года. Официально никто список не подтверждал, но за судьбой почти каждого перечисленного заключенного в Украине наблюдал российский консул Алексей Грубый, курировавший также Александрова и Ерофеева до их освобождения. В списке в основном люди, связанные с военными действиями на Донбассе. Единственная женщина - Ольга Ковалис, обвиняемая в создании террористической организации и задержанная вместе с Павлом Черных на блокпосту вблизи Мариуполя. Черных тоже указан в списке, также как и Андрей Лангер, воевавший на Донбассе против украинских сил. Сейчас Лангер, заключивший сделку со следствием и давший показания о военных преступлениях России для суда в Гааге, на свободе. Он остается в Украине, но по некоторым данным, Россия требует его возвращения. Из Одесского дела о событиях 2 мая 2014 года в список попал Евгений Мефедов, обвиняемый в организации массовых беспорядков, в результате которых погибли более 40 человек, и Максим Сакауов. Александр Баранов и Максим Одинцов были задержаны украинскими пограничниками на пункте пропуска "Чонгар" в ноябре 2016 года, когда пытались получить от посредника документы об окончании ВУЗа в Украине. Бывших украинских военных, поступивших на службу в российскую армию, обвинили в дезертирстве.

22 июня у здания российского консульства в Киеве активисты организации "Медийная инициатива за права человека" провели акцию "Верните наших, заберите своих": собравшиеся требовали обратить внимание на заключенных в Украине россиян, которых можно обменять на украинцев "списка Сенцова". К дверям консульства принесли куклу в ватнике, которая должна была символизировать арестованных россиян. К активистам никто из представителей консульства не вышел. "Сегодня мы можем утвердительно говорить по меньшей мере о 21 гражданине России, которых задержали в связи с войной, осудили или они находятся под следствием в Украине. В России этих людей не знают, судьбой их никто не интересуется", - рассказала Ольга Решетилова, которая собрала всю возможную информацию о заключенных россиянах и представила ее во время дискуссии, организованной активистами "Дома свободной России" в Киеве. В свой список она включила и главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене, - единственного человека о заинтересованности освобождения которого публично заявлял официальный Кремль.

Экс-уполномоченная по правам человека Верховной Рады Валерия Лутковская заявила, что по ее информации в Украине содержится более 300 арестованных граждан России, список она предоставила своей российской коллеге Татьяне Москальковой. "Я послала список из более 300 граждан РФ, которые сейчас находятся в местах несвободы в Украине, и которыми она может быть заинтересована как омбудсмен", - рассказала Лутковская в эфире украинского "Пятого канала".

В отличие от предыдущих переговоров об освобождении, в этот раз институт уполномоченных по правам человека обе стороны задействуют крайне активно. Выступая в Госдуме с докладом об итогах работы за 2013 год Москалькова рассказала, что намерена посетить Вышинского в Херсонском СИЗО "на принципах взаимности". В соответствии с этими принципами украинских политзаключенных должна была посетить украинский омбудсмен Людмила Денисова. Договоренности о взаимном посещении были достигнуты ранее, о них же говорили президенты во время телефонных переговоров. Но фактически, этого не произошло. 5 июня Денисова прибыла в Лабытнанги и потребовала допустить ее к Сенцову. Судя по всему, визит украинской коллеги стал для Москальковой неожиданностью и она довольно жестко заявила, что поездка Денисовой состоялась "в нарушение российского законодательства". По данным ФСИН, украинский уполномоченный не представила необходимых документов для посещения Сенцова. Также Денисову не пустили во Владимирский централ, где она намеревалась посетить Николая Карпюка и куда прибыла вечером в субботу. Вместо этого Москалькова вместе с и.о. консула Украины в Новосибирске посетила в Омской колонии Дмитрия Штыбликова, осужденного в Крыму по обвинению в подготовке диверсий. Тогда же Москалькова попросила ФСИН допустить до Сенцова врачей, предоставленных Украиной, но какой последовал на это ответ ведомства до сих пор неизвестно. После неудач с посещениями Денисова встретилась с Москальковой, чтобы разработать "дорожную карту" визитов к заключенным. По имеющейся информации, Москалькова потребовала сначала дать ей возможность посетить россиян в Украине. Чтобы это могло произойти, с нее сняли запрет на въезд в Украину, который ранее действовал из-за посещения ею Крыма.

Трудности с инспекцией в российские и крымские тюрьмы возникли не только у Денисовой. В начале июня в Крым не смог попасть спецпредставитель ООН по вопросу пыток и других жестоких видов обращения Нильс Мельцер, от которого Россия потребовала соблюдения национального законодательства при въезде на полуостров. Мельцер на это не пошел и визит не состоялся.

Одновременно с дипломатической дуэлью уполномоченных стороны обменивались заявлениями о судьбе Сенцова. МИД Украины в самом начале голодовки предположили возможность обмена режиссера на Вышинского, судебный процесс над которым еще даже не начался. В ответ Владимир Путин заявил о том, что сравнивать эти два дела невозможно. "Это совершенно разные и несопоставимые вещи", - высказался президент РФ, вновь повторив официальную версию обвинения Сенцова в подготовке терактов. В Украине эта версия неожиданно была публично озвучена уже после начала голодовки народным депутатом Верховной Рады Евгением Мураевым в эфире телеканала 112. На следующий день по факту его высказываний Генпрокуратура Украины начала уголовное производство по обвинению Мураева в госизмене и заведомо ложном сообщении о преступлении.

Еще во время неудачного посещения Сенцова Денисовой, Москалькова высказалась о российском гражданстве украинского режиссера. Сенцова задержали в мае 2014 года, отказ от российского гражданства он написать не успел, и российская сторона официально считает его своим гражданином, как и других крымчан, которые автоматически после аннексии получили российские паспорта, если специально не отказались от них. Этот довод использовался и в отношении Александра Кольченко, когда украинским консулам неоднократно отказывали в их посещении. При этом ФСИН, извещая украинского консульство в Екатеринбурге о прибытии Сенцова в колонию, писал о том, что он "гражданин республики Украина" и указывал паспортные данные его украинского документа. Эту официальную справку никто с российской стороны не оспаривал. Более того, у освобожденных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, также как у абсолютного большинства крымчан, также имеется российский паспорт, выданный принудительно в 2014 году. Однако это не помешало помиловать их и отправить на территорию материковой Украины с запретом посещения Крыма.

Еще одной сложностью для освобождения Сенцова, по мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, является тяжесть обвинения, по которому он осужден. "Вы понимаете, он осужден и осужден по очень тяжкой статье, вот в чем дело. Речь идет о том, кем он считается де-юре, и тут не важно, кем он себя признает и кем он себя не признает", - заявил Песков. Ранее он также говорил, что Сенцов должен сам инициировать процесс помилования, направив соответствующее прошение. "Резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", - сказал Песков. При этом, как отмечает адвокат Илья Новиков, в российском законодательстве нет требования, чтобы заключенный обязательно сам просил о своем освобождении. О помиловании Надежды Савченко просили родные погибших журналистов Корнелюка и Волошина, а прошение о помиловании Чийгоза и Умерова президенту направил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. В обоих случаях прошение были удовлетворены без каких-либо затруднений. "Они там придумывают что угодно, например, что у Олега Сенцова гражданство российское, - заявил в ответ на слова Пескова министр иностранных дел Украины Павел Климкин, и добавил. - Будем давить дальше".

Сам Олег Сенцов по этому поводу настроен категорично. "Олег против помилования, он не будет ничего писать", - рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения режиссера в колонии. Адвокату Сенцов также запретил просить о помиловании. Впрочем, этого может и не понадобится: инициативу проявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который заявил о намерении передать Владимиру Путину свое прошение о помиловании Сенцова. У российской стороны будет хорошая возможность воспользоваться этим, чтобы сохранить лицо и не дискредитировать собственные заявления. Но только в том случае, если она в принципе рассматривает возможность освободить Сенцова и других украинских заключенных. Пока что действия России производят впечатления того, что она намеренно затягивает процесс переговоров и тем самым увеличивает ценность режиссера, акции в поддержку которого идут ежедневно по всему миру. Сенцову предложили выступить в интервью с российским журналистом и видеоблогером Юрием Дудем, но он отказался. "Любые общения с журналистами и блогерами после победы", - заявил Сенцов.

За время голодовки Сенцов потерял около 20 киллограммов, сейчас он весит 77. Пьет каждый день по три с половиной литра воды, ему также ставят капельницы с глюкозой и питательными веществами. Он находится в медчасти, где за ним присматривают врачи колонии. На 26-й день голодовки у него наступил кризис, его вывезли в больницу, где предложили приступить к кормлению, но он отказался и его вернули в колонию. Сенцов ни разу не попросил освободить его самого, но настаивает на освобождении всех украинских политзаключенных в России. "Когда на твою землю пришли люди, забрали тебя, обвинили, дали тебе срок, увезли к себе. У него война. Он на войне. Он может себе позволить броситься под танк, чтобы этот танк остановить", - высказался о голодовке Сенцова бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.