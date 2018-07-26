СМИ: бойкотирующие "Нашествие" группы заменит ансамбль Александрова

Вместо нескольких исполнителей, отказавшихся от участия в рок-фестивале "Нашествие" из-за неприятия милитаризма, выступит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников издания заявил, что так российское военное ведомство отреагировало на "демарш" музыкантов.

Минобороны пока не выступило с официальным комментарием.

За последние дни пять рок-групп – Distemper, "Йорш", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Порнофильмы" отменили свои выступления на "Нашествии", уже заявленные в афишах. Все они объяснили свои решения сотрудничеством фестиваля с Министерством обороны, которое музыканты считают несовместимым со своим творчеством.

Еще несколько исполнителей заявили, что не собираются отменять свои выступления, так как поедут на "Нашествие" ради своих поклонников и музыки.

Организаторы фестиваля называют его мультиформатным мероприятием, в которое "органично вписывается" военная техника, пишет "Коммерсантъ".

"Нашествие" сотрудничает с Министерством обороны с 2013 года. Ежегодно на площадках фестиваля ведомство проводит разнообразные военно-патриотические мероприятия: выставки новейшей военной техники, включая ракетные комплексы, показательные десантирования военнослужащих ВДВ, выступления пилотажных групп. Также на территории фестиваля Минобороны размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.