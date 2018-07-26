Замначальника полиции Ульяновска получил 10 лет за взятки

Суд в Ульяновске приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника полиции управления МВД по Ульяновской области Эдуарда Осянина. Он признан виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Также Осянин должен будет выплатить штраф 38,5 миллионов рублей.

Два года назад ФСБ пресекла деятельность двух заводов по производству поддельного алкоголя – в Ульяновске и в поселке Новосельдинском. В цехах были обнаружены 81 тысяча бутылок фальсификата, более 100 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и множество рулонов поддельных акцизных марок.

По версии следствия, взятки с производителей получал полковник МВД в отставке Александр Митюков, после чего передавал их Осянину, который "крышевал" весь бизнес. При обыске у Митюкова нашли 1,2 миллиона рублей, которые предназначались для передачи Осянину. Сумма была ежемесячной платой за покровительство и информирование о действиях полиции. Всего, по данным следствия, с января по сентябрь 2016 года Эдуард Осянин получил взяток на сумму 12,85 миллиона рублей.

Александр Митюков освобожден от уголовной ответственности в связи с добровольным сообщением о преступлении и содействием следствию.

Защита намерена обжаловать приговор, назвав его "абсурдным и несправедливым".