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Директора и юриста НПО имени Лавочкина арестовали

Зал суда, иллюстративное фото

Суды в Москве арестовали до 19 сентября директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их задержали по делу хищении на сумму в 330 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемые оплачивали фиктивные услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". В Следственном комитете заявляют, что глава этой компании скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина занимается разработкой и производством космических аппаратов и разгонных блоков.

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