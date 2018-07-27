Директора и юриста НПО имени Лавочкина арестовали

Суды в Москве арестовали до 19 сентября директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского и юриста предприятия Екатерину Аверьянову. Их задержали по делу хищении на сумму в 330 миллионов рублей.

По версии следствия, подозреваемые оплачивали фиктивные услуги адвокатской конторы "Третьяков и партнеры". В Следственном комитете заявляют, что глава этой компании скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина занимается разработкой и производством космических аппаратов и разгонных блоков.