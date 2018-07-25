Директора НПО имени Лавочкина подозревают в хищениях

Генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского подозревают в мошенничестве. В пресс-службе "Роскосмоса", в структуру которого входит предприятие, заявили, что речь идет о хищении на сумму 330 миллионов рублей путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры".

Лемешевский объявил об уходе в отставку с 2 августа. Помимо него в причастности к хищениям подозревают руководителя дирекции правового обеспечения Екатерину Аверьянову. В офисах НПО имени Лавочкина, а также по месту жительства подозреваемых проходят обыски.

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина занимается разработкой и производством космических аппаратов и разгонных блоков. Предприятие расположено в подмосковных Химках.