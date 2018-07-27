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Путин ушел от ответа на вопрос о референдуме в Донбассе

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР не захотел комментировать собственную идею о проведении референдума в Донбассе.

На вопрос журналистов "как отреагировал на предложение провести референдум в Донбассе Дональд Трамп?", Путин ответил: "Я пока воздержусь от комментариев".

Он лишь добавил, что это "очень чувствительная тема, которая требует дополнительного уточнения".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Владимир Путин, встречаясь в Хельсинки 16 июля с президентом США, предложил Дональду Трампу провести референдум в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Как утверждают собеседники агентства, Трамп, в свою очередь, попросил Путина пока не говорить об этой идее публично, чтобы ее "обдумать".

Позже появилась информация, что инициатива Путина не предполагает "крымского сценария" - речь идет о виде автономии Донбасса в составе Украины и политических правах региона.

Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не предусматривают какого-либо референдума.

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