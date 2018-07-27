В Конгрессе огорчены проволочками с введением санкций против России

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс осудил президента США Дональда Трампа за игнорирование введения санкций против России за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании. Эд Ройс, республиканец от Калифорнии, в письме Трампу в четверг, которое было получено телеканалом NBC News, утверждает, что соблюдение администрацией США существующих санкций, которые наказывают за применение химического оружия, "имеет решающее значение для сдерживания новых нападений". Он сказал, что администрация уже нарушила установленные законом сроки более чем на месяц и дал президенту новый срок в две недели, чтобы сообщить Конгрессу о своем решении.

"В последние годы Владимир Путин неуклонно наращивал свою кампанию по консолидации власти и подрыву Соединенных Штатов", - говорится в письме. "Ваше согласие с Законом об уничтожении химического и биологического оружия и боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к тому, чтобы оспаривать его смертельные действия, а также его продолжающиеся атаки на нашу демократию", - отмечается в письме.

Совет национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев, заявив, что не обсуждает переписку между президентом и Конгрессом.