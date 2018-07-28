Рособрнадзор проверит Европейский университет в Санкт-Петербурге

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки проведет выездную внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете поддержки университета. Проверка начнется 31 июля и продлится два дня.

Европейский университет в Санкт-Петербурге считается одним из лучших частных вузов России. В прошлом году университет лишили права заниматься образовательной деятельностью. Кроме этого, у вуза забрали задние на Гагаринской улице. Это привело к акциям протеста в Петербурге.

В июне Европейский университет начал процедуру получения новой лицензии. Запланированная проверка со стороны Рособрнадзора связана именно с этим.