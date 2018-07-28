В суд по делу Пола Манафорта вызовут 35 свидетелей. Их имена назвал спецпрокурор США Роберт Мюллер. В списке, в частности, указаны Ричард Гейтс, деловой партнер Манафорта, а также Тэд Дивайн – консультант, работавший с ним на Украине.

Пол Манафорт – бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа. Роберт Мюллер, который расследует вмешательство Кремля в американские выборы, ранее предъявил ему обвинения в работе в качестве агента влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Кроме этого, Мюллер утверждает, что после начала расследования по делу Манафорт пытался оказать давление на свидетелей.

Спецпрокурор ранее опубликовал список из 500 доказательств, которые он собирается предоставить в суде. Сам Манафорт все обвинения отвергает. Суд по его делу запланирован на 31 июля.