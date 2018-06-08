Спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил новые обвинения Манафорту

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в американские выборы, предъявил новые обвинения в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Обвинения также предъявлены бывшему коллеге Манафорта по работе в Украине, российскому бизнесмену Константину Килимнику. Об этом сообщает Reuters.

Мюллер утверждает, что Манафорт и Килимник после начала расследования возможного вмешательства России вступили в сговор и пытались оказать давление на двух свидетелей по этому делу. О каких именно свидетелях идет речь, неизвестно. Ранее Мюллер уже предъявлял Манафорту схожие обвинения, однако в документах не упоминалось имя Килимника. Сам бизнесмен пока не прокомментировал новые обвинения со стороны Мюллера.

Судебный процесс над Манафортом, как ожидается, начнется в США 24 июля. Бывшего главу штаба Трампа обвиняют в работе в качестве незарегистрированного агента влияния иностранного государства, лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также в незаконных финансовых операциях с зарубежными счетами. Манафорт отвергает обвинения.