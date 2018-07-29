Прощание с Владимиром Войновичем пройдет в Москве в понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов. Писатель будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Автор трилогии о солдате Иване Чонкине в мае этого года подписал заявление ассоциации "Свободное слово" с требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины.

В последние недели Войнович критически высказывался и по поводу пенсионной реформы в России. В одном из интервью он, в частности, отметил, что россияне привыкли молча принимать решения правительства.