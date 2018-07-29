Военные НАТО прибыли в Грузию для участия в учениях "Noble Partner-2018"

В пригороде Тбилиси, на бывшей российской военной базе "Вазиани" в понедельник начинаются масштабные учения "Достойный партнёр - 2018" с участием ряда стран, членов НАТО. Подразделения американской армии, уже высадившиеся в порту Поти с тяжёлой техникой, прошли маршем через всю Грузию вдоль административной границы с Южной Осетией, где дислоцированы российские войска.



Первыми для участия в учениях "Достойный партнёр - 2018" в Грузию прибыли подразделения Сухопутных войск США. Тяжёлая техника доставлена в грузинский порт Поти из румынского порта Констанца. В том числе танки Abrams и бронетранспортёры Striker. Колонна из десятков боевых машин, с личным составом прошла из Поти до Тбилиси через всю территорию Грузии вдоль границы с Южной Осетией. На одном из участков колонна американской техники двигалась в двух километрах от российской военной базы, находящейся в пригороде Цхинвали и в 400 метрах от поста российских пограничников.

Автотрасса Поти - Тбилиси минует город Гори, оказавшийся в зоне боевых действий во время "пятидневной войны" 2008 года. Тем не менее, американские подразделения свернули с автотрассы, вошли в Гори и остановились на центральной площади, где 12 августа 2008 года разорвалась кассетная боевая часть ракеты "Искандер", убившая 12 местных жителей и голландского телеоператора. Американские военные вышли из боевых машин и осмотрели здания, на которых до сих пор видны следы от попадания поражающих элементов кассетной боевой части российской ракеты.

В Грузию также прибыли представители армий ФРГ и Великобритании. Бундесвер направил "Боевые пехотные машины" и бронетранспортёры. В манёврах намерены участвовать военнослужащие из Великобритании, Турции и нескольких других стран-членов НАТО. Предварительное согласие дали также Армения и Азербайджан.

Учения "Достойный партнёр" проводятся в Грузии ежегодно. Их цель - подготовка армейских подразделений для участия в совместных миротворческих операциях и приближение армий государств, не членов НАТО, к военным стандартам, принятым в Североатлантическом союзе.