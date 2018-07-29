Прощание с Владимиром Войновичем пройдёт сегодня в Москве

Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет сегодня в Москве. Траурная церемония начнётся в 11 часов в Центральном доме литераторов. Похороны – в 15 часов на Троекуровском кладбище.

Владимир Войнович умер в ночь на субботу в возрасте 85 лет. Автор трилогии о солдате Иване Чонкине бескомпромиссно защищал права и достоинство человека. В мае этого года он подписался под требованием передать осужденного в России Олега Сенцова властям Украины. В последние недели Войнович критически высказывался по поводу пенсионной реформы в России. Писатель неоднократно с сожалением отмечал, что россияне привыкли молча принимать решения правительства.

Владимир Войнович неоднократно выступал в эфире Радио Свобода.