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Алексей Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. По словам журналиста, это связано с политикой руководства в отношении бюджета радио. Об этом журналист рассказал РБК.

Пост Венедиктова заняла его заместитель Екатерина Годлина. "Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрили этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов", – заявил журналист. Высказываясь о финансовой политике, Венедиктов заявил, что президент России Владимир Путин знает больше о том, что происходит на радиостанции, чем главный редактор и член совета директоров.


В июне 2018 года президент Владимир Путин во время прямой линии сказал, что финансирование государственной компанией "Газпром" радиостанции "Эхо Москвы" без вмешательства в редакционную политику говорит о свободе прессы в России. "Газпром" действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику", — сказал тогда президент.

Комментируя высказывание Путина, Венедиктов заявил, что о финансировании со стороны "Газпрома" он не уведомлен не только как главный редактор, но и как акционер. В таком случае, подчёркивает Венедиктов, остаётся вопрос, который задавал генеральному директору ещё в 2014 году покойный ныне бывший министр по делам СМИ Михаил Лесин: "Куда ушли деньги "Газпрома"?"

5 ноября 2015 года Михаил Лесин был найден мёртвым в номере отеля "Дюпон Сёркл" в Вашингтоне. Тело Лесина опознано представителем посольства России в США. По сообщению российской прессы со ссылкой на членов семьи, смерть наступила от сердечного приступа. Лесин был похоронен после кремации в Лос-Анджелесе.

10 марта 2016 года судебно-медицинскими органами и полицией Вашингтона была обнародована информация, согласно которой причиной смерти Лесина "стали тупые силовые травмы головы, а также тупые травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей".

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