Грозит ли раскол УПЦ?

В Киеве в эти дни отметили 1030-летие Крещения Киевской Руси – Украины. На торжества прибыли представители православных и католических церквей мира, в том числе официальная делегация Вселенского патриархата. 27 июля в украинской столице прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата, который возглавил митрополит Онуфрий. УПЦ Киевского патриархата провела крестный ход от Владимирского собора до Владимирской горки 28 июля. Юбилейная дата – 1030-я годовщина Крещения, как предполагалось, могла стать ключевым событием в современной церковной истории Украины. Именно к 28 июля украинские власти ожидали от Вселенского патриархата решения о создании в Украине единой поместной православной церкви.

К чему приведут попытки изменения статуса церкви на Украине обсуждают протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский, священник Яков Кротов, журналист Максим Шевченко, историк церкви Сергей Бычков, эксперт Института мировой политики Ярослав Коцюба (Украина, Киев)

Ведущий - Владимир Кара-Мурза старший

Эфир в 21:05