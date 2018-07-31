Трамп заявил о строительстве портов в ЕС для приема газа из США

Евросоюз обсуждает с США строительство портов для приёма американского сжиженного природного газа. Об этом в Вашингтоне во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, речь идет о 9-11 портах. За их строительство ЕС готов заплатить самостоятельно.

США ведут спор с Евросоюзом из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, Вашингтон угрожает ввести санкции в отношении компаний, инвестирующих в российские проекты по экспорту энергоносителей.

В конце июня источник Reuters заявил, что Германия получила от Соединенных Штатов гарантии, что вводимые Вашингтоном санкции в отношении Москвы не будут распространяться на строительство газопроводов из России в страны ЕС.

Газопровод "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря, может быть введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Разрешение на его постройку выдали власти Швеции, Финляндии и Германии. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша, Украина и США.