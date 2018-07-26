Депутаты "Единой России" не пришли на заседание комиссии Поклонской

Депутаты Госдумы от "Единой России" не пришли на заседание комиссии под руководством своей коллеги Натальи Поклонской. По информации источников агентства "Интерфакс", это могло быть "спланированное решение" из-за отказа парламентария голосовать за повышение пенсионного возраста.

Из 17 членов комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов пришли только двое депутатов – от партий "КПРФ" и "Справедливая Россия". Поклонская заявила, что доложит о срыве заседания спикеру Вячеславу Володину.

Наталья Поклонская стала единственным депутатом от партии "Единая Россия", проголосовавшим против пенсионной реформы.

Ранее стало известно, что заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Сергей Железняк, который не явился на голосование о повышении пенсионного возраста, подал в отставку.

Правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет – для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России.