Пытки как нечто обыденное. Эфир в 21:05

В сеть попали кадры с видеорегистратора сотрудника колонии, участвовавшего в пытках заключенного. Кого накажут?

Российские правозащитники подготовили альтернативный правительственному доклад в Комитет ООН против пыток. О чем предпочитают умалчивать власти?

Страсбург вновь недоволен российскими властями. Расследование убийства Анны Политковской- не эффективно, а в деле Pussy Riot нарушено все, что можно.