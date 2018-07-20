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Пытки как нечто обыденное. Эфир в 21:05

В сеть попали кадры с видеорегистратора сотрудника колонии, участвовавшего в пытках заключенного. Кого накажут?

Российские правозащитники подготовили альтернативный правительственному доклад в Комитет ООН против пыток. О чем предпочитают умалчивать власти?

Страсбург вновь недоволен российскими властями. Расследование убийства Анны Политковской- не эффективно, а в деле Pussy Riot нарушено все, что можно.

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