На следователя, проверявшего жалобы заключенных в ИК №1, завели дело

Следователю, который в июле 2017 года отказал в возбуждении уголовного дела по факту избиений заключенных в ярославской колонии, самому грозит уголовная ответственность, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Уголовное дело в отношении бывшего следователя возбуждено", - рассказал собеседник агентства, не уточнив, правда, статью, по которой его обвиняют.

20 июля "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. Инцидент произошел летом 2017 года, и ещё тогда Макаров и несколько других заключенных колонии заявляли о систематических избиениях сотрудниками ИК. Однако следственный комитет, проведя проверку, отказал в возбуждении уголовного дела, посчитав, что "применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер".

Спустя год, после публикации видео-доказательств, СК все же завел дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. На сегодняшний день по нему арестованы семь сотрудников ИК №1, и еще один подозреваемый - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

Всего в пытках участвовали 18 сотрудников ИК.

Следователь Сквирский уволился из органов осенью прошлого года.