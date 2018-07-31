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ФСИН извинилась перед заключённым Макаровым за пытки в колонии

Один из сотрудников ФСИН, арестованных за избиение Евгения Макарова

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко принёс извинения заключённому Евгению Макарову за пытки, которым его подвергли сотрудники ярославской колонии. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко также извинился перед родными и близкими Макарова и подчеркнул, что ему стыдно за поведение работников ведомства, которые избили заключённого. При этом чиновник назвал их "бывшими".

Опубликованная "Новой газетой" запись избиения Евгения Макарова в колонии вызвала широкий резонанс и привела к аресту нескольких сотрудников исправительного учреждения.

Российская делегация на заседании Комитета ООН против пыток пообещала, что во всех колониях страны пройдёт ревизия камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники ФСИН.

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