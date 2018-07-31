ФСИН извинилась перед заключённым Макаровым за пытки в колонии

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко принёс извинения заключённому Евгению Макарову за пытки, которым его подвергли сотрудники ярославской колонии. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Максименко также извинился перед родными и близкими Макарова и подчеркнул, что ему стыдно за поведение работников ведомства, которые избили заключённого. При этом чиновник назвал их "бывшими".

Опубликованная "Новой газетой" запись избиения Евгения Макарова в колонии вызвала широкий резонанс и привела к аресту нескольких сотрудников исправительного учреждения.

Российская делегация на заседании Комитета ООН против пыток пообещала, что во всех колониях страны пройдёт ревизия камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, которые носят на форме сотрудники ФСИН.