В Ярославле объявили голодовку заключённые колонии

В ярославской исправительной колонии №8 объявили голодовку заключённые. Источник агентства "Интерфакс" сообщил, что среди них – Евгений Макаров, которого перевели в это учреждение из ИК-1, где его пытали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным агентства, основное требование протестующих – улучшение бытовых условий. Во ФСИН утверждают, что голодовку объявили заключённые, ранее грубо нарушившие порядок отбывания наказания.

Евгений Макаров пожаловался на пытки в ярославской колонии в прошлом году. Тогда правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. 20 июля "Новая газета" распространила полученную правозащитниками видеозапись избиения Макарова.

После публикации видео нескольких сотрудников колонии арестовали, а власти стали заявлять о грядущих проверках в местах лишения свободы и возможной реформе ФСИН. Сам Макаров сообщил, что боится за свою жизнь, а его адвокат Инна Бирюкова, покинувшая Россию из-за угроз, попросила обеспечить осуждённому государственную защиту.