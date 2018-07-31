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Украинский суд приговорил ученого к 12 годам тюрьмы за шпионаж

Иллюстративное фото

Украинский суд приговорил к 12 годам лишения свободы 84-летнего ученого Мехти Логунова по обвинению в шпионаже в пользу России. Он якобы собирал информацию о государственных оборонных заказах Украины. Защита Логунова намерена обжаловать приговор. Об этом сообщает агентство "УНИАН".

Логунов был задержан Службой безопасности Украины в сентябре 2017 года. Ученый якобы создал террористическую организацию, которая должна была отомстить за "Харьковскую народную республику".


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