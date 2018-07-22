Год Дубчека: 1968. Эфир в 18.05

Пражская весна как совокупность политических идей и социальных практик. Какую угрозу почувствовали советские лидеры от "социализма с человеческим лицом"? Какую роль в решении о вводе войск Варшавского договора в Прагу имели их соображения о “восточных границах НАТО”?

Попытка спасти образ коммунистической идеи реформаторами круга Дубчека. Крах международного авторитета Советского Союза после разгрома Пражской весны.

Александр Дубчек как харизматик 68-го и "устаревший спикер" 89-го. Пражская весна и бархатная революция. Пражская весна и горбачевская Перестройка.

“Дубчек в плавках”: фото лидера в народном бассейне как символ либерализации.

Реакция чехословацкого общества на “русские танки” в Праге. Почему вторжению не сопротивлялась Чехословацкая армия, а гражданский протест принимал самоубийственные и депрессивные формы? Год Дубчека или год Яна Палаха? “Небесная сотня” Чехословакии.

Что знает молодое поколение чехов о Пражской весне?

Ондра Соукоп, обозреватель газеты Hospodarske Noviny; Ефим Фиштейн, обозреватель Радио Свобода, политический журналист и комментатор; Ярослав Шимов, историк, автор книг по истории Центральной Европы, обозреватель Радио Свобода; Томаш Гланц, славист, историк авангарда и восточноевропейского перформенса, университет Базеля.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова