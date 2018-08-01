Bloomberg: Ассанж покинет посольство Эквадора в ближайшие недели

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне в течение нескольких недель из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседники агентства уточняют, что в последнее время здоровье Ассанжа ухудшилось.

27 июля стало известно, что Лондон и Кито ведут переговоры о судьбе Ассанжа. В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил, что пребывание основателя WikiLeaks на территории дипмиссии в Великобритании "не может длиться вечно". Позднее эквадорская пресса заявила, что Морено не давал указаний о выселении Ассанжа. Правительство Эквадора заявило, что будет добиваться от Великобритании гарантий безопасности основателя WikiLeaks.

Джулиан Ассанж находится на территории эквадорского посольства в Лондоне с 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США. Американские власти обвиняют Ассанжа в публикации секретных материалов Госдепартамента. Ему грозит до 35 лет тюрьмы и даже смертная казнь.

Сам Ассанж обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.

Полиция Лондона, отказалась от комментариев Bloomberg, заявив, что ордер на арест основателя WikiLeaks остается в силе. Министерство иностранных дел Великобритании и адвокат Ассанжа не ответили на просьбы агентства о представлении комментариев.

