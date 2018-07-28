В Эквадоре отрицают попытки выселить Ассанжа из посольства в Лондоне

Президента Эквадора Ленин Морено не давал указаний о выселении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне. Об этом со ссылкой на заявление правительства Эквадора сообщило местное издание El Telegrafo.

Из заявления следует, что решение по Ассанжу "должно быть достигнуто путем переговоров между правительствами Эквадора и Англии". Накануне президент Морено заявил, что пребывание основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне "не может длиться вечно".

СМИ ранее сообщили, что Ассанжа в ближайшее время могут выселить из посольства Эквадора в Лондоне. Основатель WikiLeaks находится там с 2012 года. Он не может покинуть территории дипмиссии, поскольку опасается ареста по запросу Швеции и дальнейшей экстрадиции в США. Там его обвиняют в публикации секретной информации.

Весной этого Ассанжу в посольстве Эквадора перекрыли связи с внешним миром. С тех пор СМИ неоднократно сообщали, что основателя WikiLeaks собираются лишить убежища.