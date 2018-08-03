Внутри конфликта. Сергей Елединов – об африканских порядках

Прежде всего я хочу искренне присоединиться к хору соболезнований в связи с убийством российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Смерть почти всегда преждевременна и неоправданна, а горечь и утраты – безмерны. Несмотря на огромный поток информации, относящейся к этому трагическому событию, я склонен считать, что реальную картину преступления и его истинные причины мы в точности никогда не узнаем.

Мой многолетний опыт работы на Черном континенте, о котором в последние месяцы я кое-что рассказывал на сайте Радио Свобода, позволяет констатировать только один факт: ни одна экспертная оценка конфликтных ситуаций в Африке не будет полной и объективной. Определенно можно сказать только одно: зона конфликта с присущими ей ущемлениями прав и свобод, с обесцениванием жизни – это все-таки не полный хаос, правовой вакуум и вакханалия беззакония. Это просто гораздо более сложная, зависящая от огромного числа факторов, адаптивно саморегулирующаяся, динамично меняющаяся система норм и правил жизнедеятельности, несоблюдение, а тем более нарушение которых чреваты трагическими последствиями. Можно сказать, что вооруженный конфликт создает свою, но все-таки систему координат. И наличие какой-никакой экономической, общественной и социальной жизни в зоне конфликта – тому прямое подтверждение.

Рассмотрим это на примере получения аккредитации на какой-либо вид деятельности в Центральноафриканской Республике. Выданное центральными властями разрешение позволяет беспрепятственно работать в радиусе километра от президентского дворца, а аккредитация от ООН – сфотографироваться на фоне КПП миссии. Наличие таких документов очень часто просто дает предлог для того, чтобы договариваться о передвижении по стране или какой-то работе "на местах". Для получения "расширенной" аккредитации придется договариваться с руководством вооруженных группировок, контролирующих большую часть Центральноафриканской Республики. Этих группировок гораздо больше, чем две, их перечисление и характеристики, конечно же, выходят за рамки этого текста. Часть этих незаконных формирований достаточно самостоятельна, часть в той или иной степени декларирует лояльность движениям "Селека" или "Антибалака", их состав и дислокация постоянно меняются, какие-то исчезают, появляются новые, они создают локальные коалиции или объявляют друг другу войну.

Никакая, даже самая "расширенная" аккредитация не освободит вас от аккредитации знанием и пониманием всех этих местных особенностей и отличий

Руководители этих группировок, как правило, не ненасытные упыри и вурдалаки, а своего рода менеджеры той или иной степени эффективности, некоторые из которых по европейским меркам, правда, неадекватны. Их основная цель – получение политических и экономических дивидендов от контроля над территорией. Этот контроль невозможен без установления какого-то подобия порядка и закона (зачастую как сами боевики эти порядок и контроль видят), иногда с этническими и конфессиональными чистками. Если ваша деятельность мешает целям этих группировок, то реакция на вас будет как на возмутителей спокойствия, сродни реакции на мелкие банды грабителей и мародеров. А если вы окажетесь этим вооруженным людям полезны, то вам, возможно, даже помогут обеспечить безопасность. По крайней мере, вам не будут мешать, как не мешают нескольким десяткам гуманитарных миссий и НПО, действующим по всей территории страны (некоторое количество их есть даже в Бамбари, конечной точке путешествия российской группы). Полезность не означает поддержку, поддержка, как раз наоборот, вас сделает участником конфликта со всеми вытекающими последствиями, вне зависимости от вида вашей деятельности. Полезность – это нейтральная по отношению к конфликту деятельность, способствующая получению прибыли и… развитию района. Да, именно так, потому что члены всех этих вооруженных группировок – не марсиане, а просто африканские пассионарии, обреченные на поражение без поддержки местного населения.

У руководства этих группировок, как и у представителей центральной власти, есть свои доверенные люди, эмиссары, осуществляющие диалог "бизнеса и власти", через которых приезжие должны устанавливать первоначальный контакт для достижения последующих договоренностей. Это могут быть разные люди – родственники, адвокаты, политики, племенные старейшины, религиозные лидеры, бизнесмены. По английской традиции их иногда называют фиксерами. Это не технические консультанты, а полноценные участники переговорного процесса. Проблема в том, что настоящих фиксеров на порядок меньше, чем претендентов и соискателей на роль фиксеров, а ошибка в выборе сродни саперской.

Население ЦАР пестро и многообразно этнически, культурно и конфессионально, многолетний конфликт согнал многие этнические и социальные группы с издавна насиженных мест. Особенный колорит ситуации добавляет соседство с довольно активными с точки зрения конфликта странами: Чад, Судан, Конго, Камерун, межгосударственные границы здесь зачастую существуют только на бумаге. Никакая, даже самая "расширенная" аккредитация не освободит вас от аккредитации знанием и пониманием всех этих местных особенностей и отличий.

Не стоит забывать о том, что в ЦАР уже есть структуры, аналогичные вашей, с уже полученной аккредитацией и, возможно, уже хорошо адаптировавшиеся к ситуации. С ними также придется договариваться, за ними могут стоять не местные вожди, а люди, представляющие интересы тех или иных правительств, французского, скажем, китайского или руандийского. Договаривать придется иногда даже с политическими партиями.

Только для получения "временной прописки" в такой стране, как ЦАР, вам необходимо иметь каналы постоянного получения своевременной и достоверной оперативной информации, зачастую из неофициальных источников, необходимо иметь возможность эти данные анализировать. Нужны также проверенные каналы связи, схемы перевода денег внутри страны, надежный транспорт, хотя бы относительно надежные люди в вашем окружении. Если ваша миссия это все подразумевает, то к вашему авантюризму и адреналину вам понадобится просто немного удачи. Но ни одна поездка по Центральноафриканской Республике не будет похожа на простое туристическое путешествие.

Сергей Елединов – специалист по управлению

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