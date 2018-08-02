Украинских хакеров арестовали по запросу Соединенных Штатов

По запросу США арестованы трое хакеров с Украины. Их обвиняют во взломе серверов более 100 американских компаний и краже данных миллионов кредитных карт. Речь идет о преступной группировке FIN7. Она базировалась в Восточной Европе.

По данным американского министерства юстиции, один из хакеров уже находится в тюрьме в США. Двое других – под стражей в Европе, они ожидают экстрадиции в Соединенные Штаты. Хакеры из FIN7 работали под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле. Через эту же компанию в группировку привлекались новые сотрудники.

По словам прокурора, хакеры атаковали компьютеры в 47 штатах США. Эти аресты обвинение назвало примером того, что киберпреступления не останутся безнаказанными, даже если атака идет из другой страны.