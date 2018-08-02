Долги россиян по кредитам выросли на 15%

Министерство экономического развития России опубликовало обзор экономики за второй квартал этого года. В нем говорится, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая задолженность россиян по кредитам выросла до 15,9%.

Накануне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что за последние 12 месяцев граждане России залезли в долги больше чем на триллион рублей. Также он высказал опасения, что рост потребительского кредитования приведет к инфляции и помешает понижению ключевой ставки ЦБ.